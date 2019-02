Стадо испуганных слонов преградило путь туристам во время сафари

Группа из десяти туристов в южноафриканском Национальном парке Крюгера оказалась на пути стада слонов, которые спасались от львов. На видео инцидента обратило внимание издание The Mirror.

Пять британцев и пять австралийцев из съемочной группы австралийской версии телешоу I’m A Celebrity Get Me Out of Here («Я — знаменитость, вытащите меня отсюда») отправились на сафари в честь окончания съемок. Во время поездки они услышали, как трубят слоны. Гид заявил туристам, что к ним «очень быстро» приближается стадо слонов, и заглушил двигатель.

Вскоре спереди и сзади джипа пробежали около 40 крупных животных. Некоторые из них угрожающе поднимали бивни при виде туристов, однако гид оставался спокойным и просил подопечных не бояться. По его словам, «ажиотаж» слонов вызван разместившимся неподалеку прайдом голодных львов.

«На видео мы улыбаемся и смеемся, но, поверьте, это был очень нервный момент, мы ужасно испугались этих огромных слонов. Звук их рева и хлопки ушами навсегда останутся в моей памяти», — признался запечатлевший встречу на видео продюсер Трент Холмс (Trent Holmes).

Несмотря на то, что несколько слонов довольно близко подошли к джипу, встреча завершилась спокойно: ни животные, ни люди не пострадали.

Разъяренные слоны иногда нападают на людей и транспортные средства. В год они убивают около 500 человек.

Еще больше интересного в нашем Instagram. Подпишись!