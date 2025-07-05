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07:40, 5 июля 2025Бывший СССР

Российский боец рассказал о «невменяемой» женщине-операторе БПЛА ВСУ

РИА Новости: ВС России взяли в плен женщину-оператора БПЛА ВСУ в Сумской области
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Serhii Nuzhnenko / Reuters

Российские военнослужащие в Сумской области взяли в плен женщину-оператора беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом РИА Новости сообщил старший матрос, командир группы отряда «Шторм» 40-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты с позывным Пятнашка.

По его словам, украинка была невменяемой — она находилась в состоянии опьянения или под наркотическими веществами. «Когда мы повели ее до своих позиций, по нам начал работать миномет, соответственно, она не дошла», — рассказал боец.

Как уточнил собеседник РИА Новости, женщина-оператор сама поведала о том, что служила в подразделении по работе с беспилотниками.

Ранее Минобороны Украины заявило, что в ВСУ служат 70 тысяч женщин. При этом в ведомстве уточнили, что на передовой находятся 5,5 тысячи украинок

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