РИА Новости: ВС России взяли в плен женщину-оператора БПЛА ВСУ в Сумской области

Российские военнослужащие в Сумской области взяли в плен женщину-оператора беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом РИА Новости сообщил старший матрос, командир группы отряда «Шторм» 40-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты с позывным Пятнашка.

По его словам, украинка была невменяемой — она находилась в состоянии опьянения или под наркотическими веществами. «Когда мы повели ее до своих позиций, по нам начал работать миномет, соответственно, она не дошла», — рассказал боец.

Как уточнил собеседник РИА Новости, женщина-оператор сама поведала о том, что служила в подразделении по работе с беспилотниками.

Ранее Минобороны Украины заявило, что в ВСУ служат 70 тысяч женщин. При этом в ведомстве уточнили, что на передовой находятся 5,5 тысячи украинок