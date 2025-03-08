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17:09, 8 марта 2025Бывший СССР

Минобороны Украины назвало число служащих в ВСУ женщин

Минобороны Украины заявило, что в ВСУ служат 70 тысяч женщин
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Andriy Andriyenko / Ukraine's 65th Mechanised Brigade / AP

В Вооруженных силах Украины (ВСУ) служат 70 тысяч женщин. Об этом заявило Минобороны республики в Telegram.

Как уточнило ведомство, на передовой находятся 5,5 тысячи украинок.

В Минобороны добавили, что по сравнению с 2022 годом, число женщин в ВСУ выросло на 20 процентов. «Женщины имеют равные права с мужчинами на должность и карьерный рост, а также дополнительные социальные гарантии», — подчеркивается в сообщении.

Ранее в украинском оборонном ведомстве также рассказали, что женщины составляют почти четверть среди кандидатов на службу в ВСУ. По официальным данным, больше всего обращений от украинок получено в Черновицкой, Хмельницкой и Тернопольской областях страны.

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