На Украине назвали количество желающих служить в ВСУ женщин

Минобороны Украины: Женщины составляют почти четверть кандидатов в ВСУ

Женщины составляют почти четверть среди кандидатов на службу в Вооруженных силах Украины (ВСУ). Об этом сообщило Министерство обороны Украины в своем Telegram-канале.

«21 процент кандидатов в Силы обороны, которые обратились в центры рекрутинга — женщины», — говорится в сообщении оборонного ведомства

По данным украинского Минобороны, 21 процент от всех обратившихся в центры рекрутинга являются женщинами. При этом больше всего обращений от них было получено в Черновицкой, Хмельницкой и Тернопольской областях страны.

Ранее стало известно, что украинцы не хотят отправляться на фронт на фоне разговоров об урегулировании конфликта на Украине. Как рассказал командир батальона 475-й бригады украинской армии Александр Настенко, подлежащие мобилизации рассчитывают дождаться, пока боевые действия закончатся.