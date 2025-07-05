Над российским регионом за ночь сбили более 25 беспилотников

Губернатор Гусев: Над Воронежской областью сбили более 25 БПЛА ВСУ

В ночь с 4 на 5 июля над Воронежской областью силы противовоздушной обороны (ПВО) и средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) сбили более 25 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор российского региона Александр Гусев.

«Минувшей ночью дежурными силами ПВО и средствами РЭБ на территории четырех муниципалитетов Воронежской области было обнаружено и уничтожено более 25 беспилотников. Информация о пострадавших не поступала», — написал он.

По его словам, в одном из муниципалитетов области после падения дрона оборвалась линия электропередачи (ЛЭП). Гусев подчеркнул, что сейчас электроснабжение восстановлено, однако опасность атаки БПЛА в регионе по-прежнему сохраняется.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что средства ПВО минувшей ночью сбили почти 100 беспилотников над регионами России. Больше всего — 34 дрона — было сбито над территорией Воронежской области.