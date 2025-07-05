Средства ПВО сбили почти 100 беспилотников над регионами России

Минобороны: Средства ПВО сбили 94 беспилотника ВСУ над 15 регионами России

В ночь с 4 на 5 июня средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили почти 100 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа Вооруженных сил Украины (ВСУ) над регионами России. Об этом сообщило Минобороны РФ в Telegram.

Больше всего — 34 дрона было сбито над территорией Воронежской области. Также 11 беспилотников уничтожили над территорией Брянской области, по девять — над Белгородской и Саратовской областями, восемь — над Новгородской областью, шесть дронов — над территорией Курской области. Кроме того, по три БПЛА поразили над территориями Ленинградской и Орловской областей, по два БПЛА — над территориями Ростовской, Смоленской, Рязанской и Республики Чувашия, по одному дрону — над Московским регионом, Пензенской и Тульской областями.

В общей сложности силы ПВО сбили 94 беспилотника ВСУ над 15 регионами России.

Ранее губернатор Саратовской области Роман Бусаргин рассказал, что ночная атака украинских БПЛА привела к повреждению жилых домов в Саратове и Энгельсе. Кроме того, глава республики Чувашия Олег Николаев сообщил, что дроны ВСУ нанесли удар по крыше пустующего здания и повредили строящийся склад.