Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:00, 5 июля 2025Россия

Средства ПВО сбили почти 100 беспилотников над регионами России

Минобороны: Средства ПВО сбили 94 беспилотника ВСУ над 15 регионами России
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: David W Cerny / Reuters

В ночь с 4 на 5 июня средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили почти 100 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа Вооруженных сил Украины (ВСУ) над регионами России. Об этом сообщило Минобороны РФ в Telegram.

Больше всего — 34 дрона было сбито над территорией Воронежской области. Также 11 беспилотников уничтожили над территорией Брянской области, по девять — над Белгородской и Саратовской областями, восемь — над Новгородской областью, шесть дронов — над территорией Курской области. Кроме того, по три БПЛА поразили над территориями Ленинградской и Орловской областей, по два БПЛА — над территориями Ростовской, Смоленской, Рязанской и Республики Чувашия, по одному дрону — над Московским регионом, Пензенской и Тульской областями.

В общей сложности силы ПВО сбили 94 беспилотника ВСУ над 15 регионами России.

Ранее губернатор Саратовской области Роман Бусаргин рассказал, что ночная атака украинских БПЛА привела к повреждению жилых домов в Саратове и Энгельсе. Кроме того, глава республики Чувашия Олег Николаев сообщил, что дроны ВСУ нанесли удар по крыше пустующего здания и повредили строящийся склад.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трампа уличили в желании облегчить победу России над Украиной. Какой шаг американского президента напугал журналистов?

    Над российским регионом за ночь сбили более 25 беспилотников

    Загитова рассказала о благотворительности

    Средства ПВО сбили почти 100 беспилотников над регионами России

    Медвежонок сутки просидел на дороге рядом с телом матери

    Трамп ответил на требование Ирана о возмещении ущерба

    В США рассказали об удивившем Трампа Путине

    Российский боец рассказал о «невменяемой» женщине-операторе БПЛА ВСУ

    Беспилотник ВСУ упал на крышу здания в Чувашии

    В Европе заметили странное изменение в поведении Зеленского

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости