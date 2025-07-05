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08:06, 5 июля 2025Россия

Иномарка влетела в такси на перекрестке в Москве

Дептранс: авария с участием двух автомобилей произошла на юго-западе Москвы
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

ДТП с участием двух автомобилей произошло в районе дома №50 на Южнобутовской улице. Видео, на котором запечатлен момент аварии, опубликовал столичный Департамент транспорта в своем Telegram-канале.

Судя по размещенным кадрам, синяя иномарка на большой скорости влетела в автомобиль такси. Как сообщили в Дептрансе, на месте инцидента работают оперативные службы города.

Обстоятельства произошедшего, как и данные о пострадавших, сейчас уточняются. Движение в районе дорожной аварии не осложнено, добавили в транспортном ведомстве.

Ранее стало известно, что в Лефортовском тоннеле Москвы загорелся автомобиль. Движение по внешней стороне третьего транспортного кольца оказалось перекрыто. Позже в медиа появилось видео с пылающим Mercedes-Benz.

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