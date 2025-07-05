Загитова рассказала, что перевела 200 тысяч рублей на лечение ребенка

Российская фигуристка Алина Загитова рассказала о благотворительности. Она опубликовала истории на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

«Помощь — это не просто добрый жест, это возможность изменить чью-то жизнь к лучшему. Каждый из нас может стать частью чего-то большего, внеся свой вклад в общее дело», — написала Загитова. Спортсменка добавила скриншот перевода на 200 тысяч рублей, которые пойдут на лечение ребенка.

Прежде Загитова рассказала о самом большом стрессе в жизни. Она заявила, что больше всего переживала, когда сдавала госэкзамены в магистратуре РАНХиГС.

Загитова — единственная в истории России одиночница, которая завоевала все титулы в мировом фигурном катании. Она стала олимпийской чемпионкой 2018 года, чемпионкой мира и Европы, а также победительницей финала Гран-при. В 2019 году фигуристка приостановила карьеру, сосредоточившись на работе телеведущей.