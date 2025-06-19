Загитова рассказала о самом большом стрессе в жизни

Алина Загитова заявила, что испытала самый большой стресс при сдаче госэкзаменов

Российская фигуристка Алина Загитова рассказала о самом большом стрессе в жизни. Ее слова приводит Sport24 со ссылкой на «Антенну-Телесемь».

Спортсменка заявила, что больше всего переживала, когда сдавала госэкзамены в магистратуре РАНХиГС. «Пока ничто с ними не сравнится!» — призналась Загитова.

Загитова закончила обучение на отделении продюсирования и культурной политики ИГСУ РАНХиГС. Спортсменка отметила, что не хочет раскрывать всех секретов и поделится дальнейшими планами после получения диплома.

Загитова — единственная в истории России одиночница, которая завоевала все титулы в мировом фигурном катании. Она стала олимпийской чемпионкой 2018 года, чемпионкой мира и Европы, а также победительницей финала Гран-при. В 2019 году фигуристка приостановила карьеру, сосредоточившись на работе телеведущей.