Российская фигуристка Алина Загитова рассказала о самом большом стрессе в жизни. Ее слова приводит Sport24 со ссылкой на «Антенну-Телесемь».
Спортсменка заявила, что больше всего переживала, когда сдавала госэкзамены в магистратуре РАНХиГС. «Пока ничто с ними не сравнится!» — призналась Загитова.
Загитова закончила обучение на отделении продюсирования и культурной политики ИГСУ РАНХиГС. Спортсменка отметила, что не хочет раскрывать всех секретов и поделится дальнейшими планами после получения диплома.
Загитова — единственная в истории России одиночница, которая завоевала все титулы в мировом фигурном катании. Она стала олимпийской чемпионкой 2018 года, чемпионкой мира и Европы, а также победительницей финала Гран-при. В 2019 году фигуристка приостановила карьеру, сосредоточившись на работе телеведущей.