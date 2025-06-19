Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Кентен Алис
0:2
Завершен
Даниил Медведев
Галле
Манчестер Сити
2:0
Завершен
Видад
Клубный чемпионат мира — 2025|Группа G. 1-й тур
Реал Мадрид
1:1
Завершен
Аль-Хиляль
Клубный чемпионат мира — 2025|Группа H. 1-й тур
Диана Шнайдер
Сегодня
12:30 (Мск)
Маркета Вондроушова
Берлин
Андрей Рублёв
Сегодня
14:00 (Мск)
Томас Мартин Этчеверри
Галле
00:18, 19 июня 2025Спорт

Загитова рассказала о самом большом стрессе в жизни

Алина Загитова заявила, что испытала самый большой стресс при сдаче госэкзаменов
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Российская фигуристка Алина Загитова рассказала о самом большом стрессе в жизни. Ее слова приводит Sport24 со ссылкой на «Антенну-Телесемь».

Спортсменка заявила, что больше всего переживала, когда сдавала госэкзамены в магистратуре РАНХиГС. «Пока ничто с ними не сравнится!» — призналась Загитова.

Загитова закончила обучение на отделении продюсирования и культурной политики ИГСУ РАНХиГС. Спортсменка отметила, что не хочет раскрывать всех секретов и поделится дальнейшими планами после получения диплома.

Загитова — единственная в истории России одиночница, которая завоевала все титулы в мировом фигурном катании. Она стала олимпийской чемпионкой 2018 года, чемпионкой мира и Европы, а также победительницей финала Гран-при. В 2019 году фигуристка приостановила карьеру, сосредоточившись на работе телеведущей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин назвал бредом заявления о желании России напасть на НАТО

    Путин назвал возможную дату новых переговоров по Украине

    Путин заявил о желании как можно быстрее завершить конфликт на Украине

    46-летняя Кейт Хадсон в крошечном бикини попала в объективы папарацци

    Путин назвал Донбасс и Новороссию неотъемлемой частью России

    Путин предрек ухудшение ситуации для Киева

    Путин высказался о передаче Украине тел погибших военных

    МИД Ирана вручил ноту протеста представляющему интересы США послу из-за угроз Трампа

    В российском городе пострадал мирный житель при ударе дрона ВСУ

    Путин высказался о прямых переговорах с Зеленским

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости