Загитова собралась в магистратуру

Фигуристка Алина Загитова рассказала о планах поступить в магистратуру

Российская фигуристка Алина Загитова рассказала о планах поступить в магистратуру. Ее слова приводит Telegram-канал Института государственной службы и управления Президентской академии (ИГСУ РАНХиГС).

Загитова закончила обучение на отделении продюсирования и культурной политики ИГСУ. Спортсменка отметила, что не хочет раскрывать всех секретов и поделится дальнейшими планами после получения диплома. «Но на достигнутом я не остановлюсь, планирую поступать в магистратуру», — сказала она.

10 июня Загитова рассказала о своей главной фобии. Фигуристка призналась, что боится осуждения своего внешнего вида со стороны окружающих. «Боюсь, что обо мне подумают не в том ключе, не поймут: неправильно оделась, не так прическу сделала, макияж лежит плохо», — заявила спортсменка.

Загитова — единственная в истории России фигуристка-одиночница, которая завоевала все титулы в мировом фигурном катании. Она стала олимпийской чемпионкой 2018 года, чемпионкой мира и Европы, а также победительницей финала Гран-при. В 2019 году фигуристка приостановила карьеру, сосредоточившись на работе телеведущей.