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13:16, 10 июня 2024Спорт

Загитова рассказала о своей фобии

Фигуристка Алина Загитова рассказала, что боится осуждения своего внешнего вида

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова рассказала о своей фобии. Ее слова приводит «Матч ТВ».

По словам экс-спортсменки, она боится осуждения своего внешнего вида со стороны окружающих. «Боюсь, что обо мне подумают не в том ключе, не поймут: неправильно оделась, не так прическу сделала, макияж лежит плохо. Сейчас я прорабатываю эти страхи», — заявила Загитова.

Бывшая фигуристка добавила, что ей помогает поддержка людей. «Мне многие говорят добрые слова, и с их помощью я становлюсь увереннее. Понимаю, что все делаю правильно. А сомнения — это плохо», — отметила Загитова.

Загитова — единственная в истории России фигуристка-одиночница, которая завоевала все титулы в мировом фигурном катании. Она стала олимпийской чемпионкой 2018 года, чемпионкой мира и Европы, а также победительницей финала Гран-при. В 2019 году фигуристка приостановила карьеру, сосредоточившись на работе телеведущей.

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      Алексей Гусев
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