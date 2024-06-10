Фигуристка Алина Загитова рассказала, что боится осуждения своего внешнего вида

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова рассказала о своей фобии. Ее слова приводит «Матч ТВ».

По словам экс-спортсменки, она боится осуждения своего внешнего вида со стороны окружающих. «Боюсь, что обо мне подумают не в том ключе, не поймут: неправильно оделась, не так прическу сделала, макияж лежит плохо. Сейчас я прорабатываю эти страхи», — заявила Загитова.

Бывшая фигуристка добавила, что ей помогает поддержка людей. «Мне многие говорят добрые слова, и с их помощью я становлюсь увереннее. Понимаю, что все делаю правильно. А сомнения — это плохо», — отметила Загитова.

Загитова — единственная в истории России фигуристка-одиночница, которая завоевала все титулы в мировом фигурном катании. Она стала олимпийской чемпионкой 2018 года, чемпионкой мира и Европы, а также победительницей финала Гран-при. В 2019 году фигуристка приостановила карьеру, сосредоточившись на работе телеведущей.