Spectator: Трамп решил облегчить России победу над Украиной

Белый дом уличили в желании облегчить России победу в спецоперации (СВО) против Украины. Об этом говорится в статье британского издания The Spectator.

Автор материала указала, что администрация президента США Дональда Трампа давит на Киев угрозой остановки поставок оружия. При этом украинский лидер Владимир Зеленский, пишет журнал, сделал «все, о чем просил Трамп», включая подписание сделки по редкоземельным металлам, но взамен не получил желаемые системы противовоздушной обороны (ПВО).

«Часть [американского] оружия попала в Польшу, но была возвращена обратно. Администрация Трампа, возможно, нашла самый быстрый способ положить конец войне — облегчить победу России», — указано в статье.

США приостановили поставки Киеву некоторых видов вооружений

Ранее постпред США при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что Вашингтон приостановил поставки на Украину некоторых зенитных ракет и других высокоточных боеприпасов. При этом часть вооружений уже находилась в пути, но не успела пересечь границу республики. Среди боеприпасов — ракеты для систем ПВО Patriot, высокоточные артиллерийские снаряды.

Сам Трамп объяснил, что США продолжают передавать военную помощь Украине. Однако, пояснил он, с этим возникают сложности, поскольку предыдущая администрация во главе с Джо Байденом опустошила американские арсеналы.

В Европе разошлись в вопросе плана Трампа по Украине

Трамп изменил свое решение по вопросу поставок оружия Украине и хочет заставить Европейский союз (ЕС) стать посредником, чтобы сохранить личное неучастие в конфликте. План американского лидера раскрыл немецкий политолог и журналист Патрик Бааб. «Он хочет европезировать войну. И это касается только его европейских партнеров, которые находятся под серьезным давлением. У них нет выбора, и они это отчетливо осознают», — сказал эксперт. По его словам, именно поэтому генсек НАТО Марк Рютте охотно соглашается на все предложения Трампа, а премьер Британии Кир Стармер готов на закупку сотен ракет. Бааб заключил, что европейские элиты «ничему не учатся» и снова готовятся к войне с Россией.

В свою очередь, британский военный аналитик Александр Меркурис предположил, что Трамп может выйти из урегулирования украинского конфликта, если Зеленский продолжит «жаловаться» лидерам Европейского союза (ЕС) на попытку Вашингтона выстроить диалог с Россией. По мнению эксперта, глава Белого дома либо позволит идти всему своим чередом, и в конечном счете жалобы прекратятся, или же «просто выйдет из сделки по Украине».