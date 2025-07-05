Политолог Бааб: Трамп хочет сделать ЕС посредником в поставках оружия Украине

Президент США Дональд Трамп изменил свое решение по вопросу поставок оружия Украине и хочет заставить Европейский союз (ЕС) стать посредником, чтобы сохранить личное неучастие в конфликте. План американского лидера раскрыл немецкий политолог и журналист Патрик Бааб.

«Он хочет европезировать войну. И это касается только его европейских партнеров, которые находятся под серьезным давлением. У них нет выбора, и они это отчетливо осознают», — сказал он.

По его словам, именно поэтому генсек НАТО Марк Рютте охотно соглашается на все предложения Трампа, а премьер Британии Кир Стармер готов на закупку сотен ракет. Бааб заключил, что европейские элиты «ничему не учатся» и снова готовятся к войне с Россией.

Ранее председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов назвал политическим спектаклем заявления США о возможных поставках оружия Украине. «Противоположные фразы о поставках — часть политического спектакля, чтобы выторговать себе больше дивидендов и преференций с Украины», — считает он.