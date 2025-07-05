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00:06, 5 июля 2025Мир

В России отреагировали на заявления США о поставках оружия Украине

Рогов назвал политическим спектаклем заявления США о поставках оружия Украине
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов назвал политическим спектаклем заявления США о возможных поставках оружия Украине. Его слова приводит РИА Новости.

«Противоположные фразы о поставках оружия режиму Зеленского — часть политического спектакля, чтобы выторговать себе больше дивидендов и преференций с территории, которая пока еще подконтрольна режиму Зеленского», — считает Рогов.

Он подчеркнул, что в отстаивании своих национальных интересов России следует полагаться исключительно на силу своего оружия и мужество народа, не прислушиваясь к «миротворческим заявлениям», исходящим от западных стран.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Анна Келли заявила, что США приостановили ряд военных поставок Украине, в том числе зенитных ракетных комплексов.

Позднее американский лидер Дональд Трамп сообщил, что США продолжают передавать военную помощь Украине вопреки истощению американских запасов.

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