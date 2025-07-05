Медвежонок сутки просидел на дороге рядом с телом матери

Shot: Медвежонок больше суток просидел на дороге рядом с телом сбитой матери

В Иркутской области медвежонок больше суток просидел рядом с телом матери, которую сбила машина. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Водители заметили зверя на обочине дороги Жигалово — Киренск. На видео видно, как он пытается «разбудить» медведицу. Позднее медвежонок испугался и убежал в лес. Зоозащитники начали поиски малыша в надежде спасти его.

Ранее троих осиротевших медвежат нашли на свалке в Якутии — напуганные животные пытались спрятаться на дереве, спасаясь от бродячих собак. Люди помогли им, без матери у них не было шансов на выживание.