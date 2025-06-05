В России спасли трех осиротевших медвежат

Спасенные в Якутии медвежата учатся выживать во Владивостоке

Троих осиротевших медвежат нашли на российской свалке — напуганные малыши пытались спрятаться на дереве, спасаясь от бродячих собак. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости Приморья. Владивосток».

Матери рядом с малышами не было. Вероятно, по тем или иным причинам медвежата стали сиротами. Животных спасли сотрудники природного парка и временно разместили в Якутии, где ветеринары провели осмотр и подтвердили, что их здоровье не вызывает опасений.

Отмечается, что в дикую природу таких маленьких детенышей не выпускают — без матери у них нет шансов на выживание. Поэтому для малышей подыскали новое место, теперь они поселятся в Центре реабилитации диких животных во Владивостоке. Здесь медвежат научат охотиться и выживать и начнут готовить к жизни в дикой природе.

Ранее сообщалось, что жители Докузпаринского района Дагестана помогли выбраться медведю, который случайно попал в бетонную ловушку.