Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
12:40, 5 июня 2025Моя страна

В России спасли трех осиротевших медвежат

Спасенные в Якутии медвежата учатся выживать во Владивостоке
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Кадр: Telegram-канал «Новости Приморья | Владивостока»

Троих осиротевших медвежат нашли на российской свалке — напуганные малыши пытались спрятаться на дереве, спасаясь от бродячих собак. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости Приморья. Владивосток».

Матери рядом с малышами не было. Вероятно, по тем или иным причинам медвежата стали сиротами. Животных спасли сотрудники природного парка и временно разместили в Якутии, где ветеринары провели осмотр и подтвердили, что их здоровье не вызывает опасений.

Отмечается, что в дикую природу таких маленьких детенышей не выпускают — без матери у них нет шансов на выживание. Поэтому для малышей подыскали новое место, теперь они поселятся в Центре реабилитации диких животных во Владивостоке. Здесь медвежат научат охотиться и выживать и начнут готовить к жизни в дикой природе.

Ранее сообщалось, что жители Докузпаринского района Дагестана помогли выбраться медведю, который случайно попал в бетонную ловушку.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Железную дорогу подорвали в Воронежской области. Найдены несколько бомб

    Песков рассказал о готовности Путина подключиться к переговорам по ядерной программе Ирана

    Экс-главе Курской области вменили растрату денег на создание опорников для погранслужбы

    В Кремле высказались о личной встрече Путина и Трампа

    В Кремле посетовали на отсутствие осуждения одного действия Киева со стороны Трампа

    Бастрыкин возмутился расследованием дела против сбившего байкера водителя Rolls-Royce

    Во Франции футболистов дисквалифицировали за отказ участвовать в акции против гомофобии

    67-летний Маршал высказался об отношениях с молодой возлюбленной

    Си Цзиньпин пригласил Путина и Лукашенко на парад в день окончания Второй мировой войны

    Россия согласилась продолжать переговоры с Украиной

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости