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19:02, 2 июня 2025Моя страна

Жители Дагестана спасли медведя из бетонной ловушки

В Дагестане местные жители спасли медведя, застрявшего в бетонной яме
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Жители Докузпаринского района Дагестана помогли выбраться медведю, который случайно забрался в бетонную ловушку. Об этом пишет «АиФ Дагестан».

Инцидент произошел в конце мая и попал на видео. Хищник зашел во двор частного дома и упал в яму с отвесными стенами. На записи видно, как животное безуспешно пытается выбраться, прыгая на стены, но его лапы постоянно соскальзывают с гладкого бетона. Местные жители, увидев беспомощное животное, не стали вызывать спасателей, а решили спасти застрявшего медведя самостоятельно.

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Они сбросили в котлован деревянную лестницу. Медведь быстро сообразил, как ей воспользоваться, выбрался на поверхность и сразу же убежал в сторону леса.

Ранее очевидец снял купающихся в реке медведицу с медвежатами. Свидетелем редкой сцены стал автомобилист, путешествующий по Республике Алтай.

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