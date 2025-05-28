На Алтае медведица с медвежатами искупались в горной реке

В Республике Алтай очевидец снял, как медведица купается в реке с медвежатами

Очевидец снял купающихся в реке медведицу с медвежатами. Видео публикует Mash Siberia.

Редкий эпизод удалось накануне снять автомобилисту, путешествующему по Республике Алтай. Медведица вышла к горной реке всего в нескольких десятках метров от дороги и искупалась в ней. Заметив оператора, хищница вылезла из воды, чтобы защитить детенышей, однако вела себя спокойно и не выказывала признаков агрессии.

Ранее в Национальном парке «Сайлюгемский» медведь показал, как нужно чесать спину, и попал в объектив фотоловушки. Зверь, обитающий в кластере «Аргут», сначала тщательно обнюхал ствол, затем начал тереться об него спиной, оставляя пахучие метки.