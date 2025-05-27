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21:31, 27 мая 2025Моя страна

В Сайлюгемском нацпарке медведь исполнил танец живота

Медведь из Сайлюгемского нацпарка показал, как нужно чесать спину
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Кадр: Telegram-канал Сайлюгемский нацпарк

В Национальном парке «Сайлюгемский» медведь показал, как нужно чесать спину, и попал в объектив фотоловушки. Видео публикует Telegram-канал нацпарка.

В Сайлюгемском нацпарке хищник исполнил «танец живота» у маркировочного дерева. Зверь, обитающий в кластере «Аргут», сначала тщательно обнюхал ствол, затем начал тереться об него спиной, оставляя пахучие метки, а в завершение ритуала кокетливо помахал веткой.

«Это стандартный медвежий ритуал мечения территории, — поясняют зоологи нацпарка. — По оставленным шерсти и запаху другие медведи смогут определить пол, размер и статус хозяина участка». Особенно впечатлила исследователей финальная часть «представления», когда медведь демонстративно обрызгал дерево.

Такое поведение, по словам ученых, особенно характерно в период гона, когда самцы активно метят территорию. Фотоловушки национального парка регулярно фиксируют подобные сцены, но на этот раз медведь особенно артистично подошел к процессу, позволив сделать уникальные кадры.

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