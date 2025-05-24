В российском лесу на камеры попал медведь-стриптизер

112: Медведь в Тунгусском заповеднике станцевал стриптиз у ствола дерева

Медведь-стриптизер попал на камеры в Тунгусском заповеднике. Об этом сообщается в Telegram-канале «112».

На ролике видно, как дикий зверь подходит к стволу дерева в лесу и начинает тереться об него так, будто исполняет эротический танец.

Как пояснили в источники, таким способом медведь метит территорию и показывает другим особям, что здесь уже занято. «В добавок так он еще и шерсть засмаливает, чтобы комары с мошками не досаждали», — уточнили администраторы канала.

В мае толстый морж по кличке Миша станцевал «Смуглянку» и покорил сердца российских зрителей. Выступление он дал в крупнейшем океанариуме России во Владивостоке.