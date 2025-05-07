Толстый морж станцевал «Смуглянку» и покорил сердца россиян

В Приморском океанариуме морж Миша станцевал «Смуглянку» и покорил россиян

Толстый морж по кличке Миша станцевал «Смуглянку» и покорил сердца российских зрителей. Видеозапись выступления ластоного опубликовал Telegram-канал Amur Mash.

На кадрах можно увидеть упитанного тихоокеанского моржа, который вместе с тренером исполняет танец под популярную советскую песню, написанную на слова Якова Шведова и музыку Анатолия Новикова. Сначала морской тяжеловес по очереди поднимает конечности, крутит головой и закрывает морду ластой. При этом в конце представления звездный артист сделал несколько поворотов вокруг себя и поклонился зрителям. В ответ его наградили бурными аплодисментами.

Свое выступление Миша дал в крупнейшем океанариуме России во Владивостоке.

«Этот парень из приморского океанариума известен на всю Россию. Специально к 80-летию Победы он разучил особый танец», — говорится в сообщении.

В комментариях к посту интернет-пользователи восхитились талантом Миши и отметили работу тренера: «Молодцы, какой большой труд проделали», «Миша — звезда». «И тренер огонь! Столько жестов с Мишей разучить», «Какой красавчик, молодец, зажег, танец огонь, тренеру браво».

Миша живет в Приморском океанариуме 14-й год. Он найденыш, его привезли во Владивосток моржонком и буквально кормили молоком из бутылочки. С тех пор Миша подрос, теперь он съедает около 30 килограммов рыбы в день и радует россиян своими талантами. Он качает пресс, отжимается, поет и посылает зрителям воздушные поцелуи. Как положено любой творческой натуре, Миша очень любит аплодисменты, но иногда капризничает.

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