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07:49, 5 июля 2025Мир

Трамп ответил на требование Ирана о возмещении ущерба

Трамп назвал нелепым решение Ирана добиваться компенсации ущерба за удары США
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Bonnie Cash / Pool via CNP / Globallookpress.com

Президент США Дональд Трамп прокомментировал намерение Ирана добиваться компенсации ущерба за атаки на ядерные объекты. Его цитирует ТАСС.

«Это довольно нелепо», — отметил американский лидер.

Ранее министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что американские удары нанесли «серьезный и значительный» ущерб ядерному объекту в Фордо. Он уточнил, что только после оценки ущерба специалистами можно будет понять, возможно ли перезапустить объекты.

Министр сообщил, что Иран планирует добиваться через механизмы ООН выплаты компенсаций от США и Израиля за удары по территории исламской республики.

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