Трамп ответил на требование Ирана о возмещении ущерба

Трамп назвал нелепым решение Ирана добиваться компенсации ущерба за удары США

Президент США Дональд Трамп прокомментировал намерение Ирана добиваться компенсации ущерба за атаки на ядерные объекты. Его цитирует ТАСС.

«Это довольно нелепо», — отметил американский лидер.

Ранее министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что американские удары нанесли «серьезный и значительный» ущерб ядерному объекту в Фордо. Он уточнил, что только после оценки ущерба специалистами можно будет понять, возможно ли перезапустить объекты.

Министр сообщил, что Иран планирует добиваться через механизмы ООН выплаты компенсаций от США и Израиля за удары по территории исламской республики.