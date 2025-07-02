Иран раскрыл ущерб ядерным объектам после ударов США

Глава МИД Ирана Аракчи: Удары США нанесли серьезный ущерб объекту в Фордо

Американские удары нанесли «серьезный и значительный» ущерб ядерному объекту в Фордо. Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в интервью телеканалу CBS News.

«Никто до сих пор точно не знает, что произошло в Фордо. Однако на сейчас мы имеем информацию, что объекты получили серьезные и значительные повреждения. Организация по атомной энергии Исламской республики в настоящее время проводит оценку и анализ, после чего отчет будет уже представлен правительству», — рассказал дипломат.

Аракчи указал на то, что только после оценки ущерба специалистами можно будет понять, возможно ли перезапустить объекты. Кроме того, министр напомнил о том, что создание ядерного оружия запрещено с религиозной точки зрения в Иране.

Ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан издал указ о приостановке сотрудничества страны с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ).