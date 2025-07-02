Иран остановил сотрудничество с МАГАТЭ

Tasnim: Президент Ирана издал указ о приостановке сотрудничества с МАГАТЭ

Президент Ирана Масуд Пезешкиан издал указ о приостановке сотрудничества страны с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ). Об этом сообщает агентство Tasnim.

«Пезешкиан издал указ о приостановке сотрудничества с МАГАТЭ», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ранее текст законопроекта был утвержден иранским парламентом и Советом стражей конституции. По словам министра иностранных дел Аббаса Аракчи, сотрудничество с агентством будет приостановлено до тех пор, пока не будет гарантирована безопасность и защита ядерной деятельности страны.