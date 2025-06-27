Иран решил прекратить сотрудничество с МАГАТЭ

Аракчи: Парламент Ирана проголосовал за приостановку сотрудничества с МАГАТЭ

Парламент Ирана проголосовал за приостановку сотрудничества с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) до тех пор, пока не будет гарантирована безопасность и защита ядерной деятельности страны. Об этом заявил министр иностранных дел Исламской Республики Аббас Аракчи, передает IRNA.

«МАГАТЭ и его генеральный директор несут полную ответственность за эту отвратительную ситуацию», — сказал министр.

По словам Аракчи, гендиректор агентства Рафаэль Гросси подготовил почву для принятия политически мотивированной резолюции против Ирана в совете управляющих МАГАТЭ, а также способствовал атакам Израиля и США на иранские ядерные объекты.

Иран оставляет за собой право предпринять любые необходимые действия для защиты своих интересов, народа и суверенитета, подчеркнул глава МИД.

24 июня между Израилем и Ираном вступил в действие режим прекращения огня. Президент США Дональд Трамп объявил, что стороны конфликта договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать «официальным прекращением 12-дневной войны».