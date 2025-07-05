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08:14, 5 июля 2025Бывший СССР

В России сообщили о переброске резервов ВСУ к освобожденному Меловому

ТАСС: ВСУ перебросили к освобожденному Меловому в Харьковской области резервы
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Stringer / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) после освобождения военными РФ села Меловое в Харьковской области перебросили на данный участок резервы. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

«После стремительного наступления бойцов "Севера" и освобождения села Меловое противник перебросил на данный участок фронта резервы — 107-ю и 115-ю отдельные бригады теробороны», — уточнил собеседник агентства.

Он отметил, что несмотря на действия ВСУ, российские штурмовики перемалывают живую силу противника и продолжают продвигаться вглубь региона.

О взятии российскими военными под контроль Мелового Министерство обороны РФ сообщило 3 июля. Бойцы подняли над населенным пунктом российский триколор.

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