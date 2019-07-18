Погоня разъяренного слона за туристами попала на видео

Пользователь Reddit опубликовал видеозапись, на которой слон бежит по природному заповеднику ЮАР за посетителями парка.

На кадрах видно, как группа туристов пытается оторваться от агрессивного животного на джипе. Водитель едет задним ходом, а гости парка держатся за поручни и снимают происходящее на мобильные телефоны. Пассажиры, которые сидят в машине сзади, подсказывают водителю направление.

Комментаторы похвалили навыки вождения мужчины, предположив, что он не первый раз оказался в подобной ситуации. Некоторые иронично подметили, что путешественники приехали из Австралии, поскольку они не кричали и сохраняли спокойствие. По их мнению, жителей этой страны, привыкших к дикой природе, сложно напугать разъяренным слоном. Кроме того, многие расслышали в их голосах австралийский акцент.

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