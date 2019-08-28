Разъяренный слон изувечил непослушного велосипедиста

В провинции Чонбури (Таиланд) сбежавший от хозяина слон напал на пожилого велосипедиста из Германии. Об этом сообщает новостной портал Newsflare.

Инцидент произошел 24 августа. 69-летний Ханс Дитер Шердинг (Hans Dieter Sherding) катался утром на велосипеде и заметил слона. Пенсионер остановился и принялся разглядывать животное, игнорируя советы местных жителей поскорее уехать. 38-летний слон по кличке Плай Кам Кун (Phlai Kham Khun) сбил немца с велосипеда, вонзил бивень в его левую ногу и разорвал до кости икру.

Очевидцы отогнали от велосипедиста разъяренного слона, а таец Бунсом Тонглод (Boonsom Thonglod) вызвал скорую помощь. Мужчину доставили в больницу города Паттайя, где ему обработали раны. Согласно данным от 26 августа, пациент восстанавливается под присмотром докторов.

«Я кричал ему, чтобы он держался от слона подальше. Но вместо того, чтобы уехать, он остановился и уставился на животное, — рассказывает Тонглод. — Не знаю, то ли он меня игнорировал, то ли плохо понимал местный язык».

47-летний владелец Плай Кам Куна утверждает, что слон сбежал от него во время купаний. «Я не смог его поймать, вот он и напал на иностранца», — заключил мужчина.

Ранее в июне в одном из национальных парков Таиланда дикие слоны напали на спящую семейную пару. Женщине удалось спрятаться под стоящим рядом грузовиком. Мужчина попытался сбежать, но безуспешно. Один из трех слонов пронзил его своим бивнем, после чего он скончался на месте.

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