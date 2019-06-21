Голодный слон насмерть пронзил бивнем мужчину

В одном из национальных парков Таиланда дикие слоны напали на спящую пару. Об этом сообщает информационное агентство AFP.

Согласно данным полиции, животные искали пищу и наткнулись на палатку, в которой отдыхала семейная пара. Женщине удалось спрятаться под стоящим рядом грузовиком. Мужчина попытался сбежать, но безуспешно. Один из трех слонов пронзил его своим бивнем, после чего он скончался на месте.

В последние десять лет вырубка лесов в Таиланде привела к потере естественной среды обитания для диких животных. Слоны вынуждены все чаще выходить на контакт с людьми в поисках пропитания, что приводит к различным инцидентам.

Ранее сообщалось, что в Национальном парке Крюгера, расположенном на территории ЮАР, стадо слонов напало на автомобиль. В результате инцидента никто не пострадал — ни слоны, ни люди. У автомобиля смят капот, однако он остался на ходу.

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