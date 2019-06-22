Слон покалечил канадца

В расположенном вблизи канадского города Кеймбридж (Онтарио) парке дикой природы слон напал на дрессировщика, сообщает CTV.
Телеканал, ссылаясь на полицейских, отмечает, что получивший ранения 30-летний мужчина был отправлен в больницу воздушным транспортом.
Представитель службы скорой помощи рассказал CTV, что дрессировщик получил «серьезные травмы». Других подробностей инцидента не сообщается.
Ранее в июне в одном из национальных парков Таиланда дикие слоны напали на спящую семейную пару. В том же месяце в Национальном парке Крюгера, расположенном на территории ЮАР, стадо слонов атаковало на автомобиль.
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