Слоненок попытался «разбудить» мертвую мать и попал на видео

dailymail.co.uk

В деревне Хиран, Индия, местные жители сняли на видео, как слоненок попытался «разбудить» умершую мать. Видеозаписью заинтересовалось издание Daily Mail.

На кадрах видно, как животное стоит над лежащей на земле слонихой. Слоненок гладит мать хоботом, но она не проявляет никаких признаков жизни.

По словам местных жителей, раненая слониха заблудилась вместе со своим детенышем в местных джунглях. Очевидцы сообщили лесникам об этом, а они в свою очередь вызвали ветеринаров. На протяжении шести недель за животным ухаживали, но спасти его не удалось.

Очевидцы предполагают, что, скорее всего, слониха провалилась в яму и поранила правую ногу. Они также обнаружили у нее рану на лбу. Изначально слониха могла самостоятельно передвигаться, но потом ее состояние ухудшилось, и она больше не смогла встать.

В мае сообщалось, что в Таиланде слоненок упал от изнеможения во время выступления перед туристами. Очевидец, снявший происходящее, отметил, что животное выглядело истощенным. На кадрах видно, как он пытается встать, но слишком ослаблен из-за жары и физических нагрузок.

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