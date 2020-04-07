Слоны спасли застрявшего в резервуаре с водой детеныша и попали на видео

Видео: Mathrubhumi / YouTube

В индийском штате Тамилнад слоны три часа спасали застрявшего в искусственном резервуаре с водой детеныша. Видео с животными опубликовал портал UPI.

Инцидент произошел в воскресенье, 5 апреля. Слоненка, который пытался попить воды, столкнул в метровый резервуар другой зверь. Лесничие привезли на грузовике спасательное оборудование, чтобы вызволить детеныша, однако стадо слонов отказалось их подпускать. На кадрах, снятых очевидцами, видно, как взрослые особи спасают слоненка.

По словам лесничих, слоны около трех часов пытались вытащить детеныша из резервуара. В конечном счете им это удалось. Текущее состояние слоненка не уточняется.

Ранее в Зимбабве в Национальном парке Мана-Пулс фотограф запечатлел на камеру, как слониха спасла детеныша от разъяренных львиц. По его словам, львицы напали на слоненка, когда тот преследовал бородавочника.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!