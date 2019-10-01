Трогательная встреча слоненка с воспитателем попала на видео

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В тайской провинции Буэнг Кан слоненок не смог прижиться в стаде сородичей и вернулся к заботившемуся о нем человеку. На видео их воссоединения обратило внимание издание Daily Mail.

Двухлетнюю самку слона по кличке Чабакеу (Chabakeaw) нашли 4 апреля. Одинокое животное застряло в грязи и отбилось от стада. Сотрудники службы охраны дикой природы спасли слоненка и занялись его выхаживанием.

18 сентября детеныша решили отпустить в дикую природу, чтобы он мог воссоединиться со своим стадом.

Однако спустя два дня сотрудники службы охраны дикой природы обнаружили, что детеныша опять бросили. Его нашли примерно за два километра от того места, где его выпустили. Чабакеу забрали обратно. Когда слоненок увидел своего «воспитателя», он опустился на землю и заснул у него на коленях.

Специалист по слонам Пише Нунто (Pichet Noonto) из Комиссии по выживанию видов IUCN объяснил, что слоненок не может вернуться в стадо, так как покинул его будучи совсем маленьким, и теперь вожак его не примет.

Сотрудникам службы охраны дикой природы предстоит придумать, куда отправить Чабакеу в будущем, так как она не сможет выжить в дикой природе.

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