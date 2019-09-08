Сбежавший цирковой слон напугал жителей белорусской деревни

Цирковой слон, разгуливающий по деревне на западе Белоруссии, напугал местных жителей. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-секретарь МВД республики Ольга Чемоданова. Видеозапись опубликована на YouTube.

«Жительница деревни Большие Лепесы рассказала милиционерам о том, что в деревне Лесково по гравийной дороге ходит слон», — отметила пресс-секретарь. На место прибыли экипаж ГАИ и участковый инспектор.

Отмечается, что недалеко от места инцидента располагается территория для животных, ожидающих таможенного оформления. «Данный слон пасется на свободном выгуле. Сегодня утром он сломал изгородь и вышел с территории пастбища», — сообщили в МВД.

В результате никто не пострадал. В ведомстве отметили, что сотрудники правоохранительных органов помогли вернуть животное в загон.

Ранее в китайской провинции Аньхой 12-летний шимпанзе по кличке Ян Ян (Yang Yang) решил устроить побег из своего вольера. По словам полицейских, сообразительное животное воспользовалось упавшим после дождя бамбуковым деревом и вскарабкалось на одно из зданий. Правоохранители пытались заманить его обратно в клетку с помощью различных угощений, однако животное не поддалось. Через некоторое время в шимпанзе выстрелили дротиком с транквилизатором и вернули обратно в клетку.

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