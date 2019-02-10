Побег шимпанзе из ирландского зоопарка попал на видео

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В зоопарке Белфаста (Северная Ирландия) шимпанзе сбежал из своего вольера, использовав сломанные ветки деревьев. Посетители успели снять момент побега на видео, сообщает The Guardian.

В вольере лежало несколько веток со сломанного ветром дерева. Самая крупная из них была использована в качестве лестницы.

Представитель местной администрации уточнил, что животное покинуло вольер ненадолго, рядом находились сотрудники зоопарка, которые вернули шимпанзе на место.

В 2001 году из зоопарка в Будапеште сбежали два шимпанзе. Выбравшись в город, одно животное попыталось забраться в многоквартирный дом, а другое напилось пива.

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