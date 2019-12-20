Львица спасла детеныша из кишащей крокодилами реки

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В кенийском заповеднике Масаи-Мара сняли на видео львицу, которая переводила детенышей через кишащую крокодилами реку. Об этом сообщает NDTV.

Фотограф Лука Бракали (Luca Bracali) заметил львят на реке Эвасо-Нгиро. По его словам, это исключительно редкое зрелище, поскольку такие молодые детеныши редко переправляются вброд. Его проводник, проработавший в Масаи-Мара десять лет, утверждает, что никогда не видел ничего подобного.

Львята успешно добрались до противоположного берега, хотя одного из них едва не унесло течение, когда он оступился и с головой ушел под воду. Мать успела вмешаться, выловила его из реки и спасла от гибели.

Заповедник Масаи-Мара располагается на юго-западе Кении. Он известен большой популяцией львов и леопардов, а также ежегодной миграцией антилоп гну. Также там обитают черные носороги, гиппопотамы, пятнистые гиены, зебры, жирафы, несколько видов газелей, импалы и топи.

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