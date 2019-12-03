Разъяренная слониха отбила детеныша у львиц и спасла его от съедения заживо

В Зимбабве в Национальном парке Мана-Пулс фотограф запечатлел на камеру, как слониха спасла детеныша от разъяренных львиц. На кадры произошедшего обратило внимание издание Daily Mail.

26 ноября Кевин Дули (Kevin Dooley) опубликовал снимки на своей странице в Facebook. По его словам, львицы напали на слоненка, когда тот преследовал бородавочника. «Одна из них была беременна и очень хотела есть, — рассказывает фотограф. — Львы запрыгнули на спину детеныша и прижали его к земле. Когда слоненок закричал, на подмогу прибежал более взрослый сородич, скорее всего, его брат или сестра».

Однако слон вынужденно отступил, поскольку львы отказывались бросать жертву. Вскоре появилась слониха и дала отпор хищникам. «Одна из львиц отбежала сразу, после чего слониха издала разгневанный рев и подняла в воздух пыль, — вспоминает Дули. — Тогда и второй львице пришлось сдаться. Она понимала, что не сможет противостоять взрослому слону».

Когда львы спрятались в кустах, слониха подняла детеныша на ноги хоботом, осмотрела и обнюхала его. В итоге хищники убежали ни с чем. «До появления слонихи мне было грустно за слоненка, но я знал, что львам тоже надо есть. Но когда я увидел мать, то понял, что у хищников нет шансов заполучить эту добычу».

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