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Собака спасла от гибели семь брошенных котят

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В американском городе Менло, штат Джорджия, собака спасла новорожденных котят. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Хозяйка пса 30-летняя Уитни Брейли (Whitney Braley) обратила внимание, что ее хаски по кличке Бэннер чем-то взволнована. Собака тянула ее за платье и пыталась что-то показать, Женщина решила выяснить, что беспокоит Бэннер, и последовала за ней.

«Она умчалась в лес и стала бегать вокруг картонной коробки. Я представления не имела, что там может быть, — рассказывает Брейли. — Когда я открыла ее, Баннер тут же нырнула внутрь и вытащила крохотного белого котенка».

Фото опубликовано @bannerthesuperdog

Как выяснилось, собака привела хозяйку к коробке, в которой лежали семь новорожденных котят. «Каким-то образом она знала об этом, — говорит женщина. — Настоящий герой. Если бы она их не нашла, они бы все умерли.

Когда Брейли принесла котят домой, собака не отходила от них ни на шаг. «Она ложится с ними, прижимается к ним и спит возле них, — утверждает женщина. — Она их приемная мать и считает их своими детенышами».

В 2012 году сообщалось, что в Великобритании мусорщики спасли котенка, который оказался в мусорном контейнере. Вероятно, животное кто-то выкинул, а сотрудники городской службы уборки не заметили его, когда забирали мусор.

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