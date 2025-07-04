В России за четыре года погибли несколько десятков топ-менеджеров. На Западе говорят о «синдроме внезапной русской смерти»

«Лента.ру»: 27 топ-менеджеров крупных компаний погибли в России

В России за последние годы погибли не менее 27 топ-менеджеров крупных компаний — от «Газпрома» и «Лукойла» до менее известных корпораций. Эти трагедии породили на Западе термин «синдром внезапной русской смерти»: им описываются самоубийства, несчастные случаи или смерти при неясных обстоятельствах, включая падения из окон, отравления или внезапные сердечные приступы.

Когда это началось

Большая часть трагедий произошла в 2022 году — было зафиксировано не менее 18 случаев. В числе громких происшествий — смерть руководителя транспортной службы «Газпром инвест» Леонида Шульмана, который был найден мертвым в ванной загородного дома в Ленинградской области, при нем также нашли предсмертную записку.

В феврале того же года погибли топ-менеджер ТАИФ Дмитрий Тесленко и замгендиректора Единого расчетного центра «Газпрома» Александр Тюляков. Тесленко почувствовал себя плохо в Аргентине во время восхождения на Аконкагуа, Тюляков найден в гараже в поселке Ленинское.

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Директор медицинской компании «Медстом» Василий Мельников был найден мертвым в марте, в доме также обнаружили тела его супруги и двоих детей с ножевыми ранениями.

В апреле погибли сразу два топ-менеджера: экс-вице-президент «Газпромбанка» Владислав Аваев найден в Москве вместе с женой и дочерью, следствие считает, что он убил семью и покончил с собой. Экс-зампред совета директоров «Новатэка» Сергей Протосеня найден мертвым в Испании с женой и дочерью, испанские власти предположили убийство-самоубийство.

Экс-член правления «Лукойла» Александр Субботин погиб в подвале дома в Мытищах после ритуала с ядом жабы. Официальная версия смерти — сердечная недостаточность. Директор горнолыжного курорта «Газпрома» в Красной Поляне Андрей Круковский погиб, упав со скалы на Кавказе.

Первый замгендиректора VK Владимир Габриелян и директор по закупкам VK Сергей Мерзляков погибли в июне в Ненецком АО при переправе через реку на вездеходе. В конце того же месяца обнаружили мертвым совладельца сотового оператора «А-Мобаил» Евгения Паланта с супругой, версия — убийство-самоубийство.

Также известно о смертях гендиректора «Астра-Шиппинг» (подрядчик «Газпрома») Юрия Воронова (самоубийство), главы совета директоров «Лукойла» Равиля Маганова (выпал из окна), директора по коммуникациям «Цифровой логистики» (РЖД) Павла Пчельникова (самоубийство), директора государственной корпорации развития Дальнего Востока и Арктики Ивана Печорина (выпал с катера), депутата и основатель «Владимирского стандарта» Павла Антонова (выпал из окна), банкира Николая Васева (внезапный сердечный приступ) и главы дочерней компании «Лукойла» Владимира Зацепина (смерть при неуточненных обстоятельствах).

Список погибших топ-менеджеров за последние два года 1. Петр Кучеренко, замминистра науки и высшего образования. Умер, почувствовав себя плохо на рейсе из Гаваны. 2. Антон Черепенников, гендиректор IT-компании Ics Holding. Умер от сердечного приступа в офисе в Москве. 3. Кристина Байкова, вице-президент «Локо-Банка». Погибла, выпав из окна 11-го этажа своей квартиры после вечеринки. 4. Вячеслав Ровнейко, директор Межрегионального топливного союза, основатель Urals Energy, совладелец Nafta (B) N.V. Найден мертвым в своем доме на Рублевке. 5. Игорь Шкурко, первый замглавы «Якутскэнерго». Найден мертвым в СИЗО Якутска. 6. Владимир Некрасов, председатель совета директоров «Лукойла». Умер от острой сердечной недостаточности после пятидневного запоя. 7. Виталий Робертус, вице-президент «Лукойла». Найден мертвым в кабинете офиса «Лукойла» на Сретенском бульваре с признаками суицида. 8. Михаил Рогачев, исполнительный директор ОНЭКСИМ (2008-2011), глава Российского фонда технологического развития (2011-2015). Погиб, выпав из окна 10-го этажа жилого дома в Москве. 9. Андрей Бадалов, вице-президент по ИТ ПАО «Транснефть». Погиб, выпав с балкона 17-го этажа дома на Рублевке.

На Западе придумали термин для описания загадочных смертей российских топ-менеджеров

The Atlantic одним из первых упомянуло термин «Sudden Russian Death Syndrome» («синдром внезапной русской смерти»). Материал был посвящен серии подозрительных смертей российских бизнесменов, олигархов, чиновников и журналистов, произошедших в год начала спецоперации на Украине. Издание связывает эти случаи с геополитическим контекстом, особенно с конфликтом на Украине и санкциями против России. По данным журналистов, тогда таких смертей было около двух десятков, что делает их статистически значимыми.

Андрей Бадалов Фото: Максим Слуцкий / ТАСС

Авторы признают, что некоторые смерти могли быть случайны или связаны с уровнем самоубийств и алкоголизмом. Однако массовость подобных происшествий, по их данным, вызывает сомнения в «естественности» смертей.