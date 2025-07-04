Медведева опубликовала романтические фото с танцором Гайнутдиновым

Российская фигуристка Евгения Медведева показала своего возлюбленного. Она опубликовала фотографии с танцором Ильдаром Гайнутдиновым в Telegram-канале.

«Сквозь танец в жизнь», — подписала она кадры с романтической черно-белой фотосессии. Гайнутдинов и Медведева вместе принимали участие в шоу «Звездные танцы» на телеканале ТНТ.

Ранее Медведева встречалась с фигуристом Дмитрием Чигиревым, перешедшим из сборной России в команду Узбекистана. Они расстались осенью 2024-го.

25-летняя Медведева — двукратная чемпионка мира и Европы. На Олимпийских играх-2018 фигуристка завоевала две серебряные медали — в командных соревнованиях и в личном зачете. В 2021 году она объявила, что фактически завершила карьеру.

24-летний Гайнутдинов — солист шоу-балета «Тодес». Также он принимал участие в проектах на сцене Большого театра.