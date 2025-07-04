Инстасамка обвинила лидера группы «Хлеб» в эксплуатации детей

Инстасамку пригласили на заседание Общественной палаты

Певицу Дарью Зотееву, известную под псевдонимом Инстасамка, пригласили на заседание Общественной палаты Российской Федерации. Об этом сама артистка сообщила Telegram-каналу Mash.

Дарья рассказала, что готова бороться с эксплуатацией детей в процессе создания контента молодыми артистами и блогерами. В пример она привела лидера группы «Хлеб» Дениса Кукояку, который активно монетизирует свою дочь Василису.

«Наши дорогие Кукояки, вам осталось совсем недолго беспредельничать. Я перехожу к действиям. Будем обсуждать закон. Не знаю, когда он будет в ближайшее время принят, но готова помогать», — заявила Зотеева.

По словам Инстасамки, пока обсуждения закона о защите детей от эксплуатации в интернете только начинаются, так что конкретного плана у нее нет. Но певица уточнила, что готова участвовать в любых социальных инициативах.

Ранее стало известно, что певица Инстасамка обвинила в предательстве России своих коллег Дору (настоящее имя — Дарья Шиханова) и Мэйби Бэйби (настоящее имя — Виктория Лысюк).