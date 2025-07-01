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12:34, 1 июля 2025Культура

Инстасамка обвинила двух певиц в предательстве России

Певица Инстасамка обвинила Дору и Мэйби Бэйби в предательстве России
Ольга Коровина

Кадр: «Мэйби Бэйби» / VK

Певица Дарья Зотеева, известная под псевдонимом Инстасамка, обвинила в предательстве России своих коллег Дору (настоящее имя — Дарья Шиханова) и Мэйби Бэйби (настоящее имя — Виктория Лысюк). Об этом артистка написала в Telegram-канале.

По словам Зотеевой, Шиханова и уроженка Белоруссии Лысюк исполняют треки, написанные артистами, покинувшими Россию или активно критикующими ее. Среди них — рэпер Face (Иван Дремин, признан Минюстом РФ иностранным агентом) и Валентин Стрыкало (настоящее имя — Юрий Каплан).

Инстасамка заявила, что молодые артистки, записывая каверы на иноагентов или украинских певцов, при этом участвуют в официальных мероприятиях, в том числе патриотических. На выступлениях Доры и Мэйби Бэйби собирается большое количество молодежи, которая начинает интересоваться теми музыкантами, чьи песни исполняют девушки.

«Охрана на их концертах скручивала ребят, которые кричали "Россия!". А сегодня они выступают для нашей молодежи, делая альбомы с разрушающим контентом», — высказалась Зотеева.

Ранее музыкальный критик Сергей Соседов раскритиковал продюсера Иосифа Пригожина за сотрудничество с Инстасамкой.

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