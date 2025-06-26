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18:16, 26 июня 2025Культура

Пригожина высмеяли за сотрудничество с Инстасамкой

Критик Соседов назвал Иосифа Пригожина свихнувшимся из-за работы с Инстасамкой
Андрей Шеньшаков

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Музыкальный критик Сергей Соседов раскритиковал продюсера Иосифа Пригожина за сотрудничество со скандальной рэпершей Дарьей Зотеевой, известной под псевдонимом Инстасамка. Об этом он рассказал «Общественной Службе Новостей».

Соседов заявил, что это признак стремления быть в тренде. По его мнению, Пригожин «свихнулся» и потерял творческий нюх.

«Где Пригожин, а где Инстасамка? Что за идиотизм, ненужные связи с молодыми так называемыми исполнителями ради пиара. Творческий нюх у него, судя по всему, совсем пропал. До всего ему есть дело, везде свой нос сует», — сообщил критик.

При этом Сергей назвал Дарью «девицей, у которой, кроме матерных слов, ничего изо рта не льется». Он также призвал Пригожина больше времени проводить с семьей.

Ранее стало известно, что музыкальный продюсер Иосиф Пригожин заявил, что уехавшая из России певица Алла Пугачева бросила своих поклонников.

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