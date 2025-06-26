Пригожин высказался об эмиграции Аллы Пугачевой

Продюсер Пригожин заявил, что Алла Пугачева плюнула на своих поклонников

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин заявил, что уехавшая из России певица Алла Пугачева бросила своих поклонников. Об этом он сообщил в интервью блогеру Амирану Сардарову.

Продюсер отметил, что считает Пугачеву легендарной личностью и всегда относился к ней с уважением. Однако он раскритиковал решение артистки покинуть родину, обидев слушателей и почитателей ее таланта.

«Вы же наша мать, поведите нас в правильном направлении! Вы взяли, плюнули на нас и уехали», — высказался продюсер. Он добавил, что люди с авторитетом уровня Примадонны должны решать проблемы, а не сбегать от них.

Ранее Пригожин высказался о необходимости захоронить тело революционера и лидера большевиков Владимира Ильича Ленина. Он признался, что готов вложиться в похороны советского вождя.