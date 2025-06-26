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11:28, 26 июня 2025Культура

Пригожин высказался об эмиграции Аллы Пугачевой

Продюсер Пригожин заявил, что Алла Пугачева плюнула на своих поклонников
Ольга Коровина

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин заявил, что уехавшая из России певица Алла Пугачева бросила своих поклонников. Об этом он сообщил в интервью блогеру Амирану Сардарову.

Продюсер отметил, что считает Пугачеву легендарной личностью и всегда относился к ней с уважением. Однако он раскритиковал решение артистки покинуть родину, обидев слушателей и почитателей ее таланта.

«Вы же наша мать, поведите нас в правильном направлении! Вы взяли, плюнули на нас и уехали», — высказался продюсер. Он добавил, что люди с авторитетом уровня Примадонны должны решать проблемы, а не сбегать от них.

Ранее Пригожин высказался о необходимости захоронить тело революционера и лидера большевиков Владимира Ильича Ленина. Он признался, что готов вложиться в похороны советского вождя.

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