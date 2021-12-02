Рассекречено назначение российского «Пересвета»

Российский лазерный комплекс «Пересвет» предназначен для вывода из строя спутников и является одним из эшелонов противокосмической обороны. Об этом «Известиям» рассказал военный эксперт Дмитрий Корнев.

Издание обратило внимание на документы госзакупок, в которых техническая позиция секретного «Пересвета» 14Ц034 лишь на одну цифру отличается от противоспутникового комплекса 14Ц033 «Нудоль». Также в иске Минобороны к ФГУП «Российский федеральный ядерный центр — Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики» (РФЯЦ-ВНИИЭФ) «Пересвет» прямо называется «перебазируемым комплексом подавления космических аппаратов оптико-электронной разведки и дистанционного зондирования Земли двойного назначения».

Корнев объяснил, что противоспутниковое оружие бывает с огневым и функциональным поражением. Так, «Нудоль» призван физически разрушать космические аппараты, что и было продемонстрировано 16 ноября, когда Минобороны отчиталось о поражении недействующего советского спутника «Целина-Д».

«Пересвет» же, по мнению аналитика Владислава Шурыгина, создан для ослепления самолетов-разведчиков и спутников на орбитах до 500 километров в угрожаемый период. Он пояснил, что лазер не позволит разведспутникам определить точные координаты мобильных «Ярсов», а без такой информации противник не сумеет уничтожить ракеты до их старта, что гарантирует неотвратимость ответного удара России полновесными залпами дивизий РВСН.

В июне 2020 года аналитик Барт Хендрикс в публикации американского издания The Space Review предположил, что «Пересвет» предназначен для засвечивания (dazzling), а не ослепления (blinding) вражеских спутников, отслеживающих позиции российских межконтинентальных баллистических ракет. В его статье, основанной на анализе открытых источников в сети и спутниковых снимков, утверждается, что «засвечивание приводит к временной потере оптическими и электронно-оптическими устройствами своих возможностей обнаружения, наполняя их светом, который ярче того, который они пытаются отобразить», тогда как «ослепление наносит непоправимый урон таким системам».

Боевой лазер «Пересвет» был представлен президентом России Владимиром Путиным в марте 2018 года в ходе послания Федерального собрания. «Не хочу в этой части вдаваться в детали, просто пока не время. Но специалисты поймут, что наличие таких боевых комплексов кратно расширяет возможности России в сфере своей безопасности», — сказал тогда глава государства.