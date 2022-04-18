США решили отказаться от испытаний противоспутникового оружия

NBC News: США хотят ввести односторонний мораторий на испытания противоспутникового оружия

Администрация президента США Джо Байдена приняла решение отказаться от испытаний противоспутникового оружия. Об этом сообщает телеканал NBC News со ссылкой на источники.

Ожидается, что соответствующее объявление сделает вице-президент Камала Харрис в понедельник, 18 апреля, во время визита на базу космических сил Вандербург в Калифорнии. По словам собеседников телеканала, цель объявления об одностороннем моратории — привлечь внимание к испытанию, которое Россия провела в ноябре прошлого года и в результате которого образовалось опасное поле космического мусора.

15 ноября 2021 года Россия провела испытания, в результате которых был поражен недействующий российский космический аппарат «Целина-Д», находившийся на орбите с 1982 года.

Официальный представитель Госдепа США Нед Прайс заявил, что российские испытания противоспутникового оружия в космосе безрассудны. Он подчеркнул, что якобы из-за подобных испытаний России в космосе появились более 1500 обломков и сотни тысяч фрагментов более мелкого мусора, который угрожает интересам всех стран.