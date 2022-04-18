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США решили отказаться от испытаний противоспутникового оружия

NBC News: США хотят ввести односторонний мораторий на испытания противоспутникового оружия

Фото: NASA's Goddard Space Flight Center / Reuters

Администрация президента США Джо Байдена приняла решение отказаться от испытаний противоспутникового оружия. Об этом сообщает телеканал NBC News со ссылкой на источники.

Ожидается, что соответствующее объявление сделает вице-президент Камала Харрис в понедельник, 18 апреля, во время визита на базу космических сил Вандербург в Калифорнии. По словам собеседников телеканала, цель объявления об одностороннем моратории — привлечь внимание к испытанию, которое Россия провела в ноябре прошлого года и в результате которого образовалось опасное поле космического мусора.

15 ноября 2021 года Россия провела испытания, в результате которых был поражен недействующий российский космический аппарат «Целина-Д», находившийся на орбите с 1982 года.

Официальный представитель Госдепа США Нед Прайс заявил, что российские испытания противоспутникового оружия в космосе безрассудны. Он подчеркнул, что якобы из-за подобных испытаний России в космосе появились более 1500 обломков и сотни тысяч фрагментов более мелкого мусора, который угрожает интересам всех стран.

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Ксения Назарова
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