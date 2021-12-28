Рогозин оценил вероятность испытания Россией противоспутникового оружия

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в беседе с The New York Times оценил вероятность того, что Россия будет проводить испытания противоспутникового оружия.

«Будут ли другие испытания подобного рода? Скорее нет, чем да», — сказал он.

В начале декабря замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что США голословно обвиняют Россию в размещении оружия в космосе. По его словам, испытание российского противоспутникового оружия, в результате которого был сбит аппарат «Целина-Д», было проведено с использованием ракетной установки наземного базирования.

16 ноября министерство обороны России сообщило, что в результате запуска ракеты был поражен недействующий космический спутник «Целина-Д», находившийся на орбите с 1982 года. В Минобороны заверили, что обломки спутника не несут угрозы Международной космической станции и другим спутникам.