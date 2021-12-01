В МИД назвали голословными обвинения России в размещении оружия в космосе

США голословно обвиняют Россию в размещении оружия в космосе. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Его слова приводит РИА Новости.

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«Они говорят, вот, мол, Россия сбила свой старый спутник и как в таком случае можно говорить, что Россия выступает за неразмещение оружия в космосе», — пояснил дипломат. По его словам, испытание российского противоспутникового оружия, в результате которого был сбит аппарат «Целина-Д», было проведено с использованием ракетной установки наземного базирования.

Он подчеркнул, что в этой ситуации со стороны России нет противоречий. Москва выступает именно против размещения оружия в космосе. Также Рябков отметил несерьезность подхода американской стороны. По его мнению, Вашингтон давно мог бы вынести конкретные предложения по ограничению противоспутникового оружия, однако не делает этого.

16 ноября министерство обороны России сообщило, что в результате запуска ракеты был поражен недействующий космический спутник «Целина-Д», находившийся на орбите с 1982 года. В Минобороны заверили, что обломки спутника не несут угрозы Международной космической станции и другим спутникам.

Позже министр обороны США Ллойд Джонсон обвинил Россию в саботаже международной стратегической стабильности. По его словам, российская сторона понимала последствия испытаний противоспутникового оружия и угрозу для Международной космической станции, но все равно провела их.