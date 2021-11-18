Пентагон обвинил Россию в саботаже международной стабильности

Министр обороны США Ллойд Остин обвинил Россию в саботаже международной стратегической стабильности. По словам Остина, Россия понимала последствия испытаний противоспутникового оружия и угрозу для Международной космической станции (МКС), но все равно провела их. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы задаемся вопросом, зачем им было такое делать», — заявил Остин.

В Пентагоне обеспокоены милитаризацией космоса. Американский министр обороны обратился к России и другим странам с призывом ответственно относиться к этому вопросу.