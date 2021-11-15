На МКС ожидают сближения с космическим мусором

Экипаж МКС перейдет на «Союз МС-19», чтобы укрыться от космического мусора

Российские космонавты Международной космической станции (МКС) перейдут на корабль «Союз МС-19», чтобы укрыться от космического мусора. Об этом сообщает ТАСС.

Специалисты подмосковного Центра управления полетами рекомендовали российскому экипажу проследовать в корабль «Союз МС-19». Это вызвано ожиданием сближения с космическим мусором, который пролетит рядом с МКС.

«По уточненным данным, следующее время сближения 7:06 (10:06 мск — прим. «Ленты.ру»). Поэтому предлагаем вам перейти в "Союз" в 7:00 (10:00 мск)», — передали космонавтам на МКС. Примерно в 10:00 по московскому времени специалисты ЦУП ожидает доклада от участников экспедиции.

10 ноября стало известно, что МКС избежала столкновения с китайским космическим мусором. Согласно заявлению «Роскосмоса», был успешно проведен маневр уклонения от космического мусора.